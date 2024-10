Avviso del Comune per il rimborso delle spese di trasporto per l’anno scolastico 2024/2025, destinato alle famiglie degli studenti residenti a Naro che frequentano le Scuole secondarie di secondo grado. Scadenze:

• Le domande possono essere presentate fino al 31 ottobre 2024.

• Il rimborso sarà concesso alle famiglie con un reddito ISEE fino a € 10.632,94.

• In caso di fondi residuali, sarà possibile un contributo proporzionale per le famiglie con reddito ISEE compreso tra € 10.632,95 e € 20.000,00. Le istanze devono essere presentate all’ufficio protocollo del Comune di Naro o inviate via email a: protocollo.comune.naro@pec.it utilizzando l’apposito modulo allegato all’Avviso.

GIOVANNI BLANDA