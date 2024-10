alle ore 11.00, si svolgerà la cerimonia di intitolazione della Stazione Carabinieri di Naro al Maresciallo Capo M.O.M.C. “alla memoria” Calogero Vaccaro, ucciso dalla mafia il 30 giugno del 1963 in Ciaculli.

A suggellare il riconoscimento per il suo eccezionale contributo alla società, presso la caserma sede della locale Stazione, alla presenza di Autorità civili, militari e religiose, e con lo schieramento del Reparto d’Onore dell’Arma, costituito da un picchetto di Carabinieri in G.U.S., sarà intonato il silenzio, con successiva scopertura di una lapide marmorea.

Il maresciallo Vaccaro Fu insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile “alla memoria”: “Con eccezionale coraggio ed esemplare iniziativa, nonostante il clima di forte tensione per il rischio di possibili attentati mafiosi, non esitava unitamente ad altri colleghi a ispezionare un’autovettura abbandonata al cui interno un ordigno era stato disinnescato dai militari artificieri, venendo mortalmente investito dalla violenta deflagrazione di un ulteriore ordigno proditoriamente occultato nel vano portabagagli. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere, spinti fino all’estremo sacrificio.”