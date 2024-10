Incontro tra l’assessore comunale al randagismo Calogero Licata ed il Dott. Gino Raso, referente per il Randagismo dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento.

Si è concordato che presto a Naro si effettuerà una campagna di microchippatura gratuita al fine di contrastare il fenomeno del randagismo.

Luogo e data saranno comunicati nei prossimi giorni, nel mentre si invitato i cittadini in possesso di cani non ancora microchippati a

mettersi in contatto con l’assessore Licata al fine di capire meglio il fabbisogno del numero dei microchip occorrenti e curarne la relativa prenotazione.

GIOVANNI BLANDA