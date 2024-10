Una donna è stata denunciata dalla polizia a Catania per avere picchiato il proprio compagno, colpendolo con calci e pugni, all’interno del camper in cui vivono da mesi perché in difficoltà economiche. La donna nel luglio del 2023 è stata destinataria di un provvedimento di ammonimento per violenza domestica emesso dal Questore di Catania. L’uomo, che aveva delle escoriazioni sulla guancia sinistra, ha detto di non avere interrotto la loro relazione per il bene della figlia, nata nel 2008, attualmente affidata ai servizi sociali proprio per la difficile situazione familiare. La donna, originaria di Santo Domingo, è risultata avere un permesso di soggiorno scaduto nel 2019. Quando i poliziotti l’hanno inviata a seguirli in ufficio per gli adempimenti di rito ha opposto resistenza aggrappandosi con forza alla panca del camper per evitare di essere accompagnata. Per questo è stata denunciata anche per resistenza a pubblico ufficiale. La polizia l’ha anche invitata a recarsi all’ufficio immigrazione della Questura per regolarizzare la sua posizione.