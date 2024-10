“Questo tragico evento ha scosso profondamente l’intera comunita’ agrigentina causando sgomento e commozione. E’ volonta’ dell’amministrazione proclamare il lutto cittadino nella giornata dei funerali di Patrizia Russo, per esprimere non solo il cordoglio di tutta la comunita’ agrigentina e la solidarieta’ verso la famiglia della vittima, ma anche per suscitare nelle coscienze un richiamo alla responsabilita’ collettiva ed esprimere la forte condanna di fronte a episodi di violenza soprattutto quella domestica che sconvolge la nostra societa’”. Questa la motivazione della Giunta comunale di Agrigento, presieduta da Franco Micciche’, che ha deliberato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Patrizia Russo, l’insegnante agrigentina di 53 anni uccisa dal marito Giovanni Salamone, a Solero, in provincia di Alessandria, che si svolgeranno oggi alle ore 15,30 nella Chiesa Sacro Cuore ad Agrigento. L’Amministrazione comunale ha anche disposto che domani a mezzogiorno in tutti i luoghi pubblici della città sia osservato un minuto di silenzio in memoria di Patrizia, e che le bandiere degli edifici pubblici comunali siano esposte a mezz’asta per l’intera giornata.