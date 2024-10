Tra Castelli, sirene, una Madonna miracolosa e spiagge da favola

Domenica 27 ottobre il trekking di VisitAgrigento e Qanat a Palma di Montechiaro

Fate bene attenzione: se affacciandovi dal Castello Chiaramontano di Palma di Montechiaro, sulla costa di Capreria, udite una voce melodiosa che arriva dal mare, non perdete tempo, tappatevi le orecchie! E’ la sirena che governa la spiaggia, che vuole attirarvi nella grotta sottomarina e far perdere definitivamente le vostre tracce. Forse è meglio se, il 27 ottobre, portate con voi dei tappi per le orecchie.

Vi abbiamo messo curiosità, no? E allora segnatevi la data e preparate gli scarponcini per un’esperienza che non dimenticherete facilmente.

Le associazioni VisitAgrigento, Qanat e Sweet Sicily organizzano, per domenica 27 ottobre, un’escursione di trekking a Palma di Montechiaro, dal Castello Chiaramontano di contrada Capreria fino alla spiaggia Cala Vicinzina.

Il Castello Chiaramontano è uno dei meglio conservati del ‘300, quando venne edificato perché le truppe potessero guardare, notte e giorno, il mare e difendere la città dei pirati. Ma il maniero, appartenuto ad Andrea Chiaramonte che fece una tragica morte, e poi passato ai Moncada ha, soprattutto, due storie da raccontare.

La prima è quella della Madonna del Castello, statua di pregiatissima fattura, opera del Gagini che la realizzò a metà del ‘500. Nella prima domenica dopo Pasqua viene condotta a spalle dai palmesi, preceduta da 200 cavalieri, fino alla Madrice di Palma di Montechiaro, e dopo un mese torna a casa. La seconda: il Castello Chiaramontano, anche in epoca recente, ospitava il Caricatore del grano. Dal maniero il grano, con dei particolari carrelli, scendeva fino al mare, dove veniva caricato sulle navi che poi lo portavano in varie parti del mondo. E le tracce del Caricatore sono ancora visibili.

Finita la visita al Castello Chiaramontano ci avvieremo verso la spiaggia Vicinzina, percorrendo una strada punteggiata dai “Calcheroni” delle miniere di zolfo, per raggiungere una cala che rappresenta una vera e propria meraviglia per gli occhi. Se volete, mettete nello zaino il costume da bagno, vi assicuriamo che vale la pena!

Ma le sorprese non sono finite, infatti inizieremo la mattinata con una delizia per il palato: assaggeremo il panettone artigianale al pistacchio di Giuseppe Catania, di Catania Pasticceria Siciliana di Palma di Montechiaro, che il mese scorso a Bronte ha vinto il concorso per il “Miglior Panettone al Pistacchio di Bronte DOP”. Volete perdervelo?

I partecipanti saranno accompagnati dai soci:

– Marcello Mira, guida naturalistica Federescursionismo Sicilia

– Angelo Augusto, giornalista ed appassionato di storia.

L’evento termina entro le 15:00

.

Abbigliamento consigliato:

– sportivo ed a strati, dalle maniche corte alla giacca a vento.

– scarpe da trekking (consigliate) o da ginnastica con buon grip

– cappello

– occhiali da sole

– maglia di ricambio

– scarpe di ricambio (da lasciare in auto)

.

È necessario avere con se:

– 2 litri di acqua

– snack per il trekking (frutta secca, cioccolato, ecc)

– il pranzo a sacco

.

DATI TECNICI:

– lunghezza totale percorso: 8 km circa

– difficoltà: facile

– dislivello massimo: 60 metri

– natura del sentiero: sterrato, spiaggia, asfalto

– età minima consigliata: 10 anni (abituati a camminare)

– durata in cammino: 3 ore (con diverse pause)

– durata totale: 5 ore (comprende pause e pranzo a sacco)

.

Contributo:

– 15,00 euro per gli adulti non soci 2024 (comprende la tessera associativa VisitAgrigento 2024 e l’assicurazione annuale)

– 12,00 euro per gli adulti già soci 2024

– 5,00 euro per i ragazzi non soci 2024 dai 10 ai 17 anni (comprende la tessera associativa VisitAgrigento 2024 e l’assicurazione annuale)

– gratuito per i ragazzi già soci 2024 dai 10 ai 17 anni

.

Per qualsiasi informazione ed iscrizione contattare via whatsapp il 3807985180.

.

N.B. Il semplice “parteciperò” su Facebook non dà alcun diritto di iscrizione.

Posti limitati, non aspettare il sold out.

In caso di condizioni meteo avverse l’evento potrebbe essere rinviato con comunicazione telefonica il giorno prima.

.

Evento organizzato dalle associazioni Qanat, Sweet Sicily e VisitAgrigento.