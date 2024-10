A causa di impegni lavorativi l’assessore al Bilancio e alla lotta all’evasione fiscale del Comune di Favara Pierre Vaccaro ha presentato le sue dimissioni. “Al suo lavoro e alla sua determinazione dobbiamo l’aumento degli incassi per quanto riguarda la Tari, con l’individuazione di un alto numero di cittadini evasori ma anche la predisposizione di ben 15 strumenti finanziari la cui approvazione spalancherà per il Comune la possibilità di stabilizzare il personale precario e sbloccare importanti trasferimenti.

A lui va la mia gratitudine per quanto fatto in questi anni”, commenta il sindaco Antonio Palumbo. La prossima settimana ci sarà la nomina del nuovo assessore.