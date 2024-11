Dal 7 al 29 novembre si terrà un corso di alta formazione per Host e Property manager e Marketing del turismo rivolto a chi desidera acquisire competenze avanzate nella gestione delle strutture ricettive. Il corso, articolato in otto lezioni, è organizzato da Confare, l’associazione delle strutture ricettive extralberghiere e delle locazioni turistiche aderente a Confcommercio Palermo, in collaborazione con Promo Palermo.

Il corso, diretto da Saverio Panzica, offre una panoramica completa sulla normativa di riferimento del settore turistico in Italia e in Europa e fornisce strumenti concreti per affrontare le sfide burocratiche e fiscali. Si approfondiranno anche le strategie di marketing turistico per potenziare l’offerta e migliorare la competitività sul mercato globale.

Le lezioni si terranno nella sede di Confcommercio Palermo (via Emerico Amari) ma potranno anche essere seguite online o attraverso le registrazioni. Tra i docenti anche Giuseppe Noto, Antonio Marino e Sandro Stracuzzi, esperti di property management, fiscalità e web marketing. Per informazioni e iscrizioni: marketing@confcommercio.pa.it – telefono 091 589430.