Giurerà mercoledì alle 11 il nuovo assessore della mia giunta. Si tratta dell’avvocato Sabrina Amato, che prenderà il posto e le deleghe di Pierre Vaccaro, dimessosi nei giorni scorsi. Dirigente scolastica, professionista molto apprezzata in città, è da sempre vicina al nostro progetto politico e sappiamo potrà fare bene in un settore complesso come quello del bilancio e della lotta all’evasione.

Così il sindaco Antonio Palumbo nel ringraziare l’ormai ex assessore Vaccaro: “Al suo lavoro e alla sua determinazione dobbiamo l’aumento degli incassi per quanto riguarda la Tari, con l’individuazione di un alto numero di cittadini evasori ma anche la predisposizione di ben 15 strumenti finanziari la cui approvazione spalancherà per il Comune la possibilità di stabilizzare il personale precario e sbloccare importanti trasferimenti.A lui va la mia gratitudine per quanto fatto in questi anni”.