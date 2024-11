L’Amministrazione Comunale di Canicattì ha emesso un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per il giorno 12 novembre 2024 a causa di un’allerta meteo arancione, dichiarata per il quadrante della zona E in cui ricade il territorio comunale. Questa decisione è stata presa in risposta alla previsione di precipitazioni intense e persistenti, che potrebbero trasformarsi in rovesci temporaleschi e costituire un pericolo per l’incolumità pubblica.

Dettagli dell’allerta e raccomandazioni per la popolazione

L’allerta prevede piogge a carattere temporalesco dalle ore 16:00 dell’11 novembre 2024 fino alle ore 24:00 del 12 novembre 2024. A fronte di questa situazione, si avvisa la cittadinanza di adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggersi dai possibili allagamenti. In particolare:

• Evitare il transito pedonale e veicolare nelle zone soggette ad allagamenti, utilizzando percorsi alternativi in caso di emergenza.

• Rimanere a casa in luoghi sicuri e uscire solo in caso di estrema necessità.

• Seguire le comunicazioni delle autorità locali e nazionali per aggiornamenti e istruzioni.

Disposizioni dell’ordinanza

L’ordinanza prevede inoltre una serie di misure per ridurre i rischi e garantire la sicurezza:

1. Interdizione di aree pubbliche a rischio: ville, giardini, parchi gioco, impianti sportivi all’aperto e il cimitero comunale.

2. Divieto di accesso ai locali interrati e seminterrati: si consiglia di non utilizzare anche parcheggi interrati.

3. Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche e private all’aperto, comprese le attività commerciali, come il mercato della frutta di Via Piave.

4. Divieto di transito pedonale e veicolare nelle zone già soggette ad allagamenti e in prossimità di fiumi e valloni.

5. Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata del 12 novembre 2024.

Misure aggiuntive

La Polizia Municipale e le altre forze dell’ordine sono state incaricate di attivarsi per la chiusura di strade, ponti e l’eventuale sgombero di edifici a rischio. L’ordinanza è stata trasmessa a tutte le autorità competenti, incluse la Prefettura, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco, per garantire una risposta tempestiva e coordinata.

La cittadinanza è invitata a consultare il portale istituzionale della Città di Canicattì, i media locali e i social network per ulteriori aggiornamenti e informazioni.