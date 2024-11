Un progetto internazionale per promuovere pace e cooperazione tra i giovani del Mediterraneo

Un gruppo di otto studenti del Liceo “Ugo Foscolo” di Canicattì ha partecipato con entusiasmo al progetto internazionale La Dichiarazione dei Giovani per la Pace nel Mediterraneo, un’iniziativa di grande rilevanza per il futuro del bacino mediterraneo. Gli studenti Ambra Virone, Dalila Bellitto, Chiara Raspanti, Laura Amato, Filippo Barone, Francesca Farrugio, Salvatore Alongi e Flavia Bonello, sono stati accompagnati e guidati dai professori Curto, Ferlisi e Cacciatore in un percorso che li ha visti confrontarsi e collaborare con giovani di undici paesi mediterranei.

Il progetto, nato su iniziativa delle associazioni firmatarie della Convenzione per i Diritti nel Mediterraneo, si inserisce nel quadro della risoluzione 2250 delle Nazioni Unite, che riconosce l’importanza del contributo giovanile per la pace e la sicurezza. Giovani provenienti da Albania, Bosnia, Egitto, Iraq, Italia, Libano, Malta, Marocco, Spagna, Tunisia e Turchia si sono riuniti in una serie di incontri online, svoltisi da novembre 2023 a giugno 2024, per discutere delle cause dei conflitti e avanzare idee e proposte per trasformare il Mediterraneo in un Mare di Pace.

Il momento culminante di questo percorso si è tenuto l’8 novembre 2024 a Sassari, dove i rappresentanti di ciascun paese si sono incontrati per sottoscrivere la Dichiarazione dei Giovani per la Pace nel Mediterraneo. Questo documento, che raccoglie i principi e le proposte emerse dal lavoro dei partecipanti, sarà presentato alle Nazioni Unite nel 2025 durante la conferenza internazionale “Empowering Young Persons for Peace in the Mediterranean: A Regional Discussion on the Youth, Peace, and Security (YPS) Agenda”. L’evento coinciderà con l’Anno Internazionale della Pace e della Fiducia e con il Giubileo Ordinario, rafforzando il messaggio di speranza e cooperazione che i giovani intendono portare avanti.

Il coinvolgimento del Liceo Foscolo in questo progetto non solo ha rappresentato un’importante occasione di crescita per i ragazzi, ma ha anche dato loro la possibilità di sentirsi protagonisti nella costruzione di un futuro di pace e di collaborazione internazionale.

Con la Dichiarazione dei Giovani per la Pace, questi studenti si sono impegnati a dare voce a una generazione che sogna un Mediterraneo unito, libero dai conflitti, e che aspira a collaborare per affrontare le sfide comuni.