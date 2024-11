Si avvisa che, E-Distribuzione ci ha informati che giovedì 14/11/2024, dalle ore 09:00 alle ore 16:50,

interromperà la fornitura elettrica in Contrada Contuberna e, quindi, all’impianto di potabilizzazione di Santo

Stefano Quisquina.

Tale situazione provocherà la riduzione delle portate idriche fornite dall’acquedotto Voltano e Tre Sorgenti

e, peranto, si verificherà la riduzione della fornitura idrica consegnata ai comuni di:

– Comitini;

– Aragona;

– Favara e utenze Voltano;

– Grotte;

– Naro;

– Racalmuto;

– Castrofilippo;

– Canicattì;

– Campobello di Licata;

– Ravanusa.

Per quanto sopra, la distribuzione idrica prevista nei suddetti comuni potrà subire delle limitazioni e/o degli

slittamenti, con possibili disservizi idrici per gli utenti.

La fornitura idrica tornerà regolare non appena sarà ripristinata la fornitura elettrica all’impianto sopra

menzionato e la scrivente avrà ultimato i lavori in Contrada Canale ma la distribuzione, per normalizzarsi, avrà

comunque bisogno dei necessari tempi tecnici.