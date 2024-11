il KC Parnaso con Presidente Santo Scaglione ha celebrato la Giornata dei Diritti dell’Infanzia presso l’I.C. “G.Verga” di Canicattì in presenza e partecipando, in collegamento dalla stessa scuola, all’incontro online sulla Giornata organizzato a livello nazionale dal Chair del Kiwanis Distretto Italia San Marino C. Alessandro Mauceri con la collaborazione del Luogotenente Governatore della Divisione 6 Sicilia Rosalba Fiduccia. La Dirigente Dott.ssa Ausilia Corsello ha presentato agli alunni il club che da tanti anni propone alla scuola iniziative interessanti e formative e si è soffermata sull’importanza dell’incontro odierno volto a ricordare la Convenzione sui diritti dei bambini. Il Presidente del club ha salutato gli alunni che hanno subito mostrato i disegni da loro realizzati per ricordare la Giornata dei diritti e subito dopo è iniziato il collegamento online.

La videoconferenza moderata da Rosalba Fiduccia si è aperta con il saluto del Governatore del Kiwanis Distretto Italia San Marino Stefano Farese. Erano presenti i Past Governatori Salvatore Chianello e Angela Catalano, numerosi officer kiwaniani, nonché gli alunni delle oltre 30 scuole collegate.

Dopo aver accennato allo scopo dell’incontro, Rosalba Fiduccia ha invitato C.A.Mauceri a relazionare. Si è entrati nel vivo degli argomenti ricordando che proprio quest’anno 2024 ricorre il centenario della prima Dichiarazione dei diritti dei minori (Convenzione di Ginevra 1924), un evento storico che ha cambiato la storia del Diritto e che, pochi decenni dopo, nel 1989, ha portato all’approvazione della Convenzione dei Diritti del Fanciullo o CRC, ratificata da ben 196 stati su 197. Mauceri si è soffermato sulla necessità di far conoscere i propri diritti ai minori promuovendo, nelle scuole di ogni ordine e grado, un’opera capillare e iniziative atte non solo a far sapere che esiste la CRC, ma anche a far conoscere cosa prevedono tutti gli articoli e i protocolli aggiuntivi.

È seguita la relazione di Rosalba Fiduccia che, anche attraverso l’uso di slides, ha ripercorso le tappe che hanno portato alla Convenzione, ne ha delineato la struttura e ha fatto una veloce carrellata sui diritti, già ampiamente trattati da Mauceri.

Ha quindi concluso dicendo che se in questi cento anni sono stati tanti i traguardi raggiunti a favore dei bambini, tanti altri ce ne sono ancora da raggiungere.

Si è infine soffermata sull’impegno del Kiwanis che, sia a livello nazionale che mondiale, da oltre cento anni, attraverso i service proposti e affiancandosi a grandi organismi internazionali, opera per assicurare ai bambini istruzione, salute, protezione e benessere.

Gli alunni della scuola Verga e tutti quelli collegati in videoconferenza da tutte le parti d’Italia hanno seguito con interesse gli argomenti trattati e hanno posto numerose domande alle quali il Chair Mauceri ha risposto in modo ampio ed esauriente.