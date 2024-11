Tutto pronto per il Trofeo Podistico ACSI – Scala dei Turchi, in programma domenica 24 novembre a Realmonte. Protagonista della gara sarà sicuramente lo scenario incantevole della Scala dei Turchi, una location fiabesca con la sua falesia di marna bianca, conosciuta in tutto il mondo. E per questa “prima”, gli organizzatori della Pro Sport Ravanusa, hanno pensato in grande, allestendo una gara che si preannuncia spettacolare anche dal punto di vista agonistico.

E’ infatti il burundese Leonce Bukuru (Cosenza K42) recentemente terzo alla Garda Trentino Half Marathon e ultimo atleta a vincere nel 2023, il Trofeo podistico Città di Ravanusa, ad aprire la start list della gara agrigentina. A contendergli la vittoria il keniano Kiyaka Dennis Bosire (GS Orecchiella Garfagnana) atleta esperto nelle corse in montagna, trionfatore a fine settembre della Trenta Trentina. Della start list fanno parte anche Soumalia Diakite (Universitas Palermo) che domenica scorsa ha vinto per la terza volta consecutiva la “mezza”, disputata nell’ambito della Maratona di Palermo e il sempreverde Bibi Hamad (Team Atletica Palermo) che malgrado gli anni rimane atleta forte e performante. A fare da corollario i migliori atleti e atlete master della Sicilia.

PERCORSO DA FAVOLA

La manifestazione, inserita nel calendario della FIDAL nazionale, si svilupperà lungo la strada panoramica che costeggia la Scala dei Turchi. Quattro i giri da 1800 metri che dovranno effettuare gli atleti e le atlete. Partenza alle ore 10.00 davanti il belvedere della “Scala”. La gara sarà anche valida come Campionato provinciale ACSI e tappa del circuito Biorace.

PROMOZIONE E DESTAGIONALIZZAZIONE

Gli organizzatori della Pro Sport Ravanusa, con la collaborazione dell’ACSI Sicilia di Totò Balsano, del Comune di Realmonte con in testa il sindaco Sabrina Lattuca e l’assessore allo sport Domenico Coco e la Provincia di Agrigento, hanno sin da subito puntato la prua della manifestazione, verso l’evento sportivo e in direzione della promozione del territorio che garantisca la destagionalizzazione e faccia da volano per il turismo.

” Già alla sua prima edizione, il Trofeo Podistico ACSI Scala dei Turchi, si pone per essere una vetrina per il territorio, pronta a creare un indotto che abbini sport, turismo e promozione del territorio. Atleti e accompagnatori vivranno una giornata all’insegna dello sport, godendo di una location unica al mondo”; queste le parole di Giancarlo La Greca, presidente della Pro Sport Ravanusa”.

Nel pacco gara, i podisti troveranno un pratico zaino e manicotti. Per tutti è prevista la medaglia di partecipazione. Le premiazioni si terranno all’interno del belvedere con la Scala dei Turchi a fare da suggestivo sfondo, sito il cui ingresso, domenica 24 novembre, sarà gratuito per atleti ed accompagnatori.