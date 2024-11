Wizz Air è lieta di annunciare il lancio del contest “A Casa per Natale con WIZZ”, un’occasione unica per gli studenti universitari fuori sede residenti al Nord di tornare a casa per le festività natalizie e sorprendere le proprie famiglie al Sud con il regalo più prezioso di tutti: loro stessi!

Magari non avevi in programma di tornare a casa per le vacanze, ma “A Casa per Natale con WIZZ” è un modo perfetto per fare una sorpresa alla tua famiglia, rendendo il viaggio di ritorno festoso ed emozionante, sottolineando come il cuore della missione di Wizz Air sia quello di collegare le persone ai propri cari.

Per partecipare al concorso, gli studenti tra i 18 e i 26 anni devono semplicemente condividere su Instagram una foto o un video che esprima cosa significa per loro passare il Natale in famiglia. Devono includere una breve descrizione, usare l’hashtag #ACasaPerNataleConWIZZ e taggare @wizzair. I partecipanti devono avere un profilo Instagram pubblico e seguire @wizzair. Il concorso sarà attivo da oggi, 15 novembre, fino al 22 novembre 2024.

I 50 studenti selezionati saliranno poi a bordo di un volo da Milano Malpensa a Catania il 18 dicembre, per un Natale indimenticabile con i propri cari.

“Il Natale è il momento perfetto per riunirsi con le persone che amiamo. Quest’anno, con ‘A Casa per Natale con WIZZ’, organizziamo un contest unico per 50 studenti che desiderano sorprendere i propri cari durante le festività. Con questo concorso, vogliamo creare un momento speciale e davvero indimenticabile per gli studenti e le loro famiglie. Qui a Wizz Air avvicinare le persone è sempre stato un pilastro fondamentale delle nostre operazioni. E non c’è niente di più importante, in questo periodo dell’anno, che stare insieme”, ha commentato Tamara Nikiforova, Senior Communication Manager di Wizz Air.