Un “secondo incontro di formazione politica” potrebbe essere l’opportunità per approfondire tematiche politiche che mettono in rilievo le principali ideologie in merito ad Occupazione, Fenomeno Emigratorio in Sicilia con riferimento alla provincia di Agrigento e le Proposte della Democrazia Cristiana. È l’invito che il partito della DC estende ai suoi iscritti, ai sostenitori e ai simpatizzanti che avranno il piacere di essere presenti e partecipi a questo incontro che si svolgerà Domenica 1 Dicembre 2024 alle ore 9:30 a Canicattì presso la Sala Veca in via Pirandello.

“L’obiettivo dei quattro incontri stabiliti è combattere la diffusione dell’astensionismo elettorale, sensibilizzando e formando i partecipanti sulla storia, l’etica e le criticità che la Democrazia Cristiana oggi racconta a partire da Don Luigi Sturzo. Si intende sottolineare come nonostante le sfide politiche e sociali, il partito abbia svolto un ruolo cruciale nella storia italiana, promuovendo valori di solidarietà, giustizia sociale e partecipazione politica. In questo modo, si vuole rafforzare il senso di appartenenza civica e l’importanza del voto come strumento di cambiamento e di crescita democratica”, dichiara il Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana Avv. Antonietta Vita.

Il Segretario DC del Comune di Canicattì Vincenzo Asti, il Coordinatore del collegio di Canicattì Angelo Infurna, il Sindaco di Campobello di Licata, il Sindaco di Castrofilippo Gioacchino Baio, il Prof. Enzo Di Natali, il Dott. Maurizio Bonomo, il Segretario Provinciale DC Antonietta Vita, saranno i relatori dell’incontro in cui prenderanno parte l’on. Carmelo Pace, Stefano Cirillo, Segretario Regionale e il Segretario Nazionale DC Totò Cuffaro.