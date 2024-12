Il Sindaco Milco Dalacchi su finanziamento al Comune di Naro: “”Il commissario cittadino , i consiglieri comunali della Dc , e i componenti del partito , ringraziano l assessore regionale agli enti locali Messina Andrea e l’ Onorevole Pace Carmelo per l ‘ impegno costante che mostrano verso il Naro e per aver fatto finanziare euro 204846,81 dal Riparto delle risorse da assegnare “ai comuni in dissesto finanziario con popolazione fino a 25.000 abitanti”.

La DC mostra sempre interesse per il nostro comune e per i bisogni dei cittadini , facendo valere sempre le cose che contano”” .

GIOVANNI BLANDA