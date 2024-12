Sono tornate operative, dall’8 dicembre, le linee Siracusa-Canicatti’ e Aragona Caldare-Caltanissetta Xirbi interessate da importanti interventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale e manutenzione a cura di Rete ferroviaria italiana (gruppo Fs). Le attivita’ svolte – informa una nota -, parte integrante di un articolato piano di potenziamento della rete ferroviaria siciliana, sono state propedeutiche al completamento dei lavori della tecnologia Ertms (European Rail Transport Management System).

Il sistema Ertms garantira’ una maggiore affidabilita’ dell’infrastruttura determinando un miglioramento della regolarita’ della circolazione e della qualita’ del servizio. Oltre a prestazioni piu’ elevate, l’Ertms permettera’ anche un risparmio sui costi di gestione e manutenzione rispetto ai tradizionali sistemi di segnalamento. Circa 225 milioni di euro, finanziati con fondi Pnrr, il valore dell’investimento per l’installazione del sistema Ertms su complessivi 256 km in territorio siracusano e 124 km in quello agrigentino.