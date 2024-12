ITA Airways, si legge in una nota, “aderisce all’iniziativa lanciata dalla Regione Siciliana che prevede uno sconto del 50% sui biglietti aerei in favore di tutti i cittadini UE residenti e/o nati in Sicilia, per i voli effettuati dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025”. “Da oggi – sottolinea la nota – è possibile acquistare sul sito della Compagnia ita-airways.com i biglietti aerei per i voli nazionali diretti e senza scalo da e per gli aeroporti siciliani di Palermo e Catania con lo sconto pari al 50% applicato sul costo totale del biglietto aereo, comprensivo di tutte le tasse, spese e accessori”. “ITA Airways riconosce il lavoro della Regione Siciliana nel favorire la mobilità dei Cittadini dell’isola e conferma la sua attenzione per i passeggeri siciliani fuori sede che vorranno riunirsi con le proprie famiglie durante le festività”, conclude la nota della Compagnia aerea.