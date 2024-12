Metti 4 giorni di sport e stanno divertimento in attesa del Natale e un’unica passione per il padel:

XMAS WEEK è la soluzione, ovvero, il torneo di padel organizzato dalla ASD centro Sportivo Saraceno,che vede la presenza di più di 100 iscritti provenienti da tutta la provincia di Agrigento.

A partire dal 19 dicembre 2024 e fino a domenica tutti i giorni dalle 10:00 fino a tarda sera i campi ospiteranno cinque categorie tra cui: amatoriale maschile,principiante maschile, principiante femminile, intermedio maschile e misto.

Garantendo loro due partite i vincitori saranno premiati con materiale tecnico.

L’invito a partecipare,come sportivi e come pubblico, è aperto a tutti.

Sarà un modo per divertirsi insieme attraverso uno degli sport più amati e seguiti del momento che ha la capacità di coinvolgere grandi e piccini.

Un torneo natalizio che è soprattutto in occasione di scambio e una possibilità per augurarsi, in modo originale, buone feste.

ASD Centro Sportivo Saraceno si trova in contrada piante a Ravanusa svincolo per Licata