Svolgere un’attività, di qualsiasi tipo, divertendosi diventa un incentivo per farla bene. Questo è stato ormai appurato e lo deduciamo anche dal fatto che oggi moltissime tecniche di gamification sono applicate negli ambiti più disparati: dal mondo della formazione a quello del lavoro.

Insomma, superare livelli, accumulare punti e ricevere ricompense non sono più opzioni che riguardano solo il mondo dei giochi. Sono risorse utilizzate anche nel marketing e non solo.

La gamification funziona anche nei giochi

Proprio nel mondo ludico, dove c’è già una propensione al divertimento, la gamification continua a conseguire i successi migliori. In questo contesto, infatti, si configura attraverso uno o più elementi che si aggiungono al gioco, rendendolo ancora più interessante.

In generale, la gamification si struttura quando elementi come bonus, sfide e premi non sono presentati semplicemente come incentivi che invogliano al gioco, ma diventano essi stessi parte del gioco. Missioni e classifiche rendono l’esperienza ludica più coinvolgente e lo stesso rapporto tra l’utente e il gioco ne esce mutato.

Spesso un elemento che fa leva sul raggiungimento degli obiettivi riguarda poi la competizione con gli altri giocatori. Ecco che allora conseguire un tempo migliore oppure terminare il gioco con determinati punti diventano elementi importanti così come ultimare la partita con una vittoria.

Gamification e giochi in rete

Oggi tecniche di gamification efficaci le ritroviamo proprio nelle slot machine più popolari, cioè quelle che rendono l’avventura più interessante, proprio grazie alla possibilità di sbloccare funzionalità e premi extra, man mano che si progredisce nel gioco. La stessa struttura a livelli, che talvolta le caratterizza, crea un senso di gratificazione nell’utente che cresce alla fine di ogni sessione di gioco.

L’esperienza ludica diventa ancora più imprevedibile e diversificata. Tutto ciò la rende anche molto soggettiva. Nel caso delle slot, poi, la creatività di chi mette a punto queste tecniche non ha limiti, anzi è amplificata dalle tantissime tematiche di base che vi sono. In base al tema della slot è possibile immaginare ricompense e premi extra realizzati su misura dello scenario che li vede protagonisti.

All’utente rimane giusto la difficoltà di scegliere su quale gioco orientarsi, tenendo sempre presente che il piacere del divertimento deve viaggiare in parallelo con il gioco responsabile.