Con provvedimento dirigenziale dell’ufficio preposto, e’ stato determinato l’impegno di spesa per il rimborso delle spese degli studenti pendolari per il servizio alternativo, per l’anno 2025. La somma e’ di euro 13.500. Il documento e’ trasmesso al sindaco, segretario comunale, ser i i interessati e settore finanziario.

Giovanni Blanda

