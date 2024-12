Due anni e otto mesi di reclusione per aver creato e diffuso sui social fotomontaggi di due conoscenti in atteggiamenti espliciti di natura sessuale. Lo ha disposto il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, che ha condannato un 61enne di Canicattì. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

La vicenda risale a due anni fa. L’uomo era finito a processo con l’accusa di aver realizzato un fotomontaggio hot utilizzando i volti di due donne. L’imputato è stato altresì condannato a risarcire le persone offese e gli sono stati anche confiscati due cellulari. Le due donne avevano scoperto di essere al centro di questo spiacevole episodio dopo aver ricevuto segnalazioni da parte di parenti e amici che avevano notato sui social le foto ritoccate.