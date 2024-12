Nell’ambito di mirati servizi volti a prevenire e reprimere il fenomeno dell’esplosione di “fuochi illegali”, visto anche l’approssimarsi della notte di San Silvestro, i Carabinieri della Stazione di Palermo San Filippo Neri hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, un 46enne e una 40enne, entrambi palermitani, per “detenzione illegale di materiale esplodente“.

Le donne e gli uomini dell’Arma hanno effettuato una perquisizione in un immobile nella disponibilità degli indagati recuperando oltre 60 chili di massa esplodente.

Nello specifico, l’attenta attività della Stazione, che trova fondamento nellapeculiare conoscenza del territorio e delle dinamiche criminali in esso presenti, ha permesso di individuare gli artifizi pirotecnici artigianali e i vari accessori che in un anonimo appartamento intraneo ai padiglioni di edilizia popolare del quartiere, costituendo quindi un potenziale pericolo per tutti residenti del condominio.

Il materiale sequestrato è stato campionato e la restante parte affidato ad una ditta specializzata per il disinnesco e lo smaltimento.