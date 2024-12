La Polizia di Stato che prevalentemente opera a garanzia della Sicurezza e dell’Ordine Pubblico, per la prevenzione della commissione di crimini e reati , anche quest’anno non ha dimenticato l’importanza di quell’#essercisempre con la gente, per la gente che ha più bisogno di attenzione e, perché no, di affetto.

Qualche giorno fa gli agenti della Sezione Volante dell’U. P. G. e S. P. di Agrigento sono andati a trovare gli ospiti di una struttura di accoglienza per anziani presente sul territorio. È stato un momento di grande coinvolgimento emotivo, dove i poliziotti hanno condiviso con gli anziani una soffice fetta di panettone, qualche dolcino ma, soprattutto, ricordi, storie di vita ed emozioni. I nonnini hanno molto apprezzato questo particolare momento di attenzione e di calore dimostrato dagli agenti che, forse, hanno reso il loro Natale un po’ più luminoso.