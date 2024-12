In occasione del concerto di capodanno che si terrà ad Agrigento in piazza Marconi ecco come cambia la circolazione.

L’istituzione in Piazza Marconi del divieto di sosta con rimozione dalle ore 07.00 e del divieto di transito dalle ore 20.00 fino a cessato bisogno a tutti i veicoli; Divieto di sosta con rimozione dalle ore 12.00 e chiusura al transito veicolare dalle ore 20.00 fino a cessato bisogno nelle seguenti vie:

Viale della Vittoria, divieto di sosta con rimozione ambo i lati e chiusura al transito veicolare nel tratto compreso, tra l’incrocio con la Curva Coniglio e Piazza Marconi; Viale della Vittoria, chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all’altezza dell’ex Caserma dei Vigili del Fuoco, ad eccezione dei residenti e dei veicoli che trasportano persone diversamente abili; Via F. Crispi, chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all’altezza dell’Hotel della Valle, ad eccezione dei residenti e dei veicoli che trasportano persone diversamente abili; Via F. Crispi, chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all’altezza dell’incrocio Crispi- Sturzo; Via Delle Torri, divieto di sosta con rimozione e chiusura al transito veicolare nel tratto compreso, tra l’incrocio trivio delle Torri e Piazza Marconi ad eccezione dei mezzi autorizzati facenti parte dell’organizzazione. Via Empedocle, chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all’altezza del Tunnel Piedigrotta, ad eccezione dei residenti e dei veicoli che trasportano persone diversamente abili; Via Acrone, divieto di sosta con rimozione e chiusura al transito veicolare nel tratto compreso, tra l’incrocio con via Esseneto e Piazza Marconi, ad eccezione di quanti devono raggiungere il parcheggio sito all’interno della stazione delle Ferrovie dello Stato ad eccezione degli automezzi per l’allestimento dello spettacolo; Piazza Vitt. Emanuele, istituzione del divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza antistante la banca S.Paolo e la chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all’altezza della Caserma dei Carabinieri, con possibilità di svolta a dx solo per via Gioeni;

Piazza Aldo Moro, divieto di sosta con rimozione ambo i lati e chiusura al transito veicolare nelle discese lato Centro Estetica e lato Banca Unicredit;

Nelle suddette vie, sarà consentito l’accesso ai veicoli del sevizio pubblico di piazza, degli autobus urbani ed extraurbani, delle Forze dell’Ordine, di Soccorso, Antincendi ed eventuali mezzi autorizzati e facenti parte dell’organizzazione.

In occasione del Concerto di fine anno vengono individuate le seguenti aree di parcheggio: P.le Rosselli, Parcheggio Pluripiano di Via Empedocle, Via Gramsci, P.le Cimitero di Bonamorone, P.le Ugo La Malfa, Via Manzoni zona Stadio, P.le Piano S. Gregorio (bus navetta) e Parch. Alt. Tempio di Giunone (bus navetta).