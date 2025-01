Finanziamenti per il Comune di Castrofilippo. Grazie alla Finanziaria regionale che ha destinato ulteriori 180mila. Nota stampa dal Comune: “”Dopo l’insediamento della nuova Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Totò Gioacchino Baio, composta principalmente da membri dei partiti Fratelli d’Italia, Democrazia Cristiana e Forza Italia, sono stati ottenuti numerosi finanziamenti e anche oggi se ne registrano ben due.

Un Emendamento, a firma dell’On. Carmelo Pace Capo Gruppo ARS della Democrazia Cristiana, assegna un Contributo Straordinario di 100mila euro per interventi di progettazione, Manutenzione e Riqualificazione Urbana di CORSO UMBERTO.

Un altro Emendamento, firmato dall’On. Giusy Savarino di Fratelli d’Italia, assegna ulteriori OTTANTAMILA EURO per Interventi di progettazione, manutenzione e riqualificazione di PIAZZA Savatteri.

Il Sindaco Baio ha espresso il suo ringraziamento all’On. Carmelo Pace per il suo costante supporto, dimostrato anche con questo nuovo Emendamento, e all’On. Giusy Savarino anche lei da sempre molto vicina alla Comunità.

“Grazie a questi contributi, Castrofilippo godrà della riqualificazione di due luoghi storici – continua il sindaco Baio – Tutta la compagine è riconoscente ai due esponenti politici. L’Amministrazione si impegna a continuare a cercare Finanziamenti per migliorare le infrastrutture locali e i servizi e offrire sempre più opportunità alla comunità. Sottolineando che il Programma elettorale si va pian piano Realizzando punto per punto”.

Giovanni Blanda