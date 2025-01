Per la crescita socio-economa di Ravanusa. Decretati dalla Regione finanziamenti in favore del Comune e non solo. E l’Amministrazione comunale “”accetta con gioia le determinazioni finanziare esitate dall’Ars in ordine alla manovra approvata ieri sera, atteso che sono state accettate e finanziate alcune proposte strategiche pensate per la crescita di Ravanusa e dei ravanusani””.

Parla il Sindaco Salvatore Pitrola: “”1) 100 mila euro sono destinati alla rigenerazione urbana delle periferie, in particolare di piazza Europa che, al fine di creare spazi di crescita e di aggregazione sociale e sportiva per i nostri giovani, sarà dotata di un modernissimo impianto sportivo polivalente;

2) 25 mila euro sono destinati alle attività teatrali, culturali, cinematografiche, che serviranno a finanziare eventi finalizzati alla crescita culturale, alla valorizzazione del territorio e al rilancio delle attività artigianali, attraverso l’organizzazione di sagre ed eventi.

3) 100 mila euro sono destinati alla creazione del Polo museale che sarà allestito al primo piano del museo archeologico, al fine di rendere sempre più fruibile ed accattivante la proposta archeologica, storico-monumentale della città.

4) 100 mila euro per il restauro della Chiesa di San Giuseppe, un intervento di restauro conservativo e manutenzione straordinaria riporterà la Chiesa al suo splendore originario, garantendo il rispetto della sua storia e della devozione che rappresenta per tutti noi.

Un sentito ringraziamento va alla nostra concittadina On.le Giusy Savarino, Assessore Regionale Territorio e Ambiente, che ancora una volta ha voluto far sentire la sua vicinanza alla sua comunità, all’On.le Roberto Di Mauro, Assessore Regionale dell’Energia e all’On.le Michele Catanzaro, deputato regionale all’ARS, Onorevole Carmelo Pace, deputato regionale dell’Ars””

Giovanni Blanda.