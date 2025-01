Ill.mi Onorevoli Deputati ARS,

Apprendiamo dagli organi di stampa che nella finanziaria 2025, in corso di approvazione, 80 milioni di euro potrebbero essere messi nella disponibilità discrezionale di tutti i deputati: 20 milioni per il Presidente ARS e i rimanenti 60 suddivisi per il 70% ai deputati di maggioranza e per il 30% a quelli di opposizione.

Ne segue che ogni deputato di maggioranza potrà disporre di 1 milione di euro mentre ciascun rappresentante delle opposizioni potrà contare su 700 mila euro. Tali ingenti somme saranno spese secondo le proposte dei singoli parlamentari, che confluiranno nel maxi emendamento governativo.

Sentite le numerose dichiarazioni d’intenti da parte di tutte le forze politiche di operare con “trasparenza” nella concessione dei contributi pubblici, soprattutto nel settore della cultura e dello spettacolo, Le chiediamo un segnale di evidenza e concretezza, devolvendo una piccola parte (fra 50 e 100 mila Euro) del fondo nella Sua disponibilità, a incremento del Capitolo 473742 relativo al Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (FURS) – strumento legislativo di evidenza pubblica a cui possono partecipare tutti con regole chiare, che a oggi sostiene oltre 240 organismi, che rispondono ai requisiti di merito, sana attività e produzione.

Soggetti che rappresentano ogni territorio della Sicilia, tra cui anche gli elettori che hanno sostenuto Lei, per avere una rappresentanza credibile nel Parlamento Siciliano.

Una tale scelta, che comunque inciderebbe per non più del 10% sull’eventuale fondo a Sua disposizione, avrebbe una ricaduta e un significato straordinari, non solo di sostegno alla Cultura dell’intera regione ma anche di attenzione verso ogni Comune e territorio e a tutti gli operatori culturali, sociali e economici che vi operano.

Un gesto semplice che Lei può compiere a livello individuale ma anche coinvolgendo i Suoi onorevoli Colleghi e che esprimerebbe una rinnovata e realistica affermazione di cambiamento e trasparenza.

In attesa della Sua preziosa scelta, che andrebbe a sano beneficio non solo degli operatori dello spettacolo ma anche di tutti gli spettatori, fruitori e di tutte le comunità cittadine direttamente coinvolte. Le chiediamo di essere tra i primi a incrementare il FURS per scongiurare il rischio di fallimento e chiusura delle nostre realtà, di fronte a un dilagante e inevitabile fenomeno di sleale concorrenza da parte di organismi altrimenti privilegiati da norme “ad personam”.

Ogni scelta che vorrà adottare godrà della giusta rilevanza ed evidenza sui media e verrà portata a conoscenza diretta di ogni spettatore e partecipante alle numerose e molteplici attività da noi programmate, in apertura di ogni evento.

Stati Generali dello Spettacolo in Sicilia

(seguono 103 firme di organismi di spettacolo siciliani)