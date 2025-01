Sono in corso le operazione per l’iscrizione alla lista di leva del Comune di Racalmuto: il servizio di leva non è stato abolito ma soltanto sospeso, all’ufficio leva del Comune restano alcune competenze tra cui appunto la formazione della lista. Il Sindaco di Racalmuto, Calogero Bongiorno, rende noto che il manifesto è stato affisso dal Comune di Racalmuto e si rivolge ai giovani nati nel 2008. Sull’Albo pretorio della stessa istituzione è stato anche pubblicato l’avviso. ” Sono in corso le operazioni per la formazione della lista di leva relativa ai giovani che compiranno il 17esimo anno di età nel corso dell’anno. I giovani interessati e domiciliati nel comune hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva qualora vi fossero stati omessi: i loro genitori o tutori hanno l’obbligo di curare che l’iscrizione avvenga regolarmente con documenti autentici. Ogni ulteriore notizia e informazione potrà essere ottenute presso l’ufficio Leva comunale”.