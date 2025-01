“Mi sento in dovere di sollevare il persistente malfunzionamento dell’illuminazione pubblica in diversi quartieri della città. In particolare, le zone più colpite sono via Ugo Foscolo, parte di Corso Vittorio Veneto, Piazza della Libertà, Piazza Angelo Giglia, Via Sant’Angelo, Via della Rinascita e le relative aree limitrofe. Le interruzioni frequenti rappresentano un rischio considerevole per gli automobilisti e per i pedoni ed espongono la cittadinanza a situazioni di potenziale pericolo. Per queste ragioni chiedo che venga convocato un tavolo tecnico con i responsabili della ditta che gestisce l’appalto per l’illuminazione pubblica, al fine di verificare se i responsabili siano in grado di intervenire tempestivamente e risolvere i guasti che si verificano in modo frequente e senza apparenti soluzioni rapide”. Cosi in una nota il capogruppo consiliare di AVS – Sinistra Italiana Pasquale Cucchiara che interviene in merito al mal funzionamento dell’illuminazione pubblica in alcune particolari aree di Favara.