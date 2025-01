Nella sala consiliare a Naro si è tenuto una interessante riunione per discutere delle nuove opportunità di finanziamento dedicate alle imprese. Il Sindaco Milco Dalacchi: “” Abbiamo approfondito tre temi fondamentali: avviso ricettività alberghiera ed extralberghiera – Dipartimento regionale Turismo, autoproduzione di energia con fotovoltaico e minieolico e Zes unica 2025””.

Per Dalacchi “”un sentito grazie a tutti i partecipanti per l’interesse e il confronto costruttivo, e un particolare ringraziamento all’ingegnere Manzone per aver organizzato questo momento di approfondimento così rilevante per il nostro territorio””.

Giovanni Blanda