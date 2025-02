Ladri in azione di un allevamento in contrada Bonfiglio, a Sciacca. Ignoti malviventi sono riusciti a portare via dall’azienda ben cinquanta pecore e quaranta agnelli. Il valore stimato degli animali è poco inferiore a 10 mila euro.

A fare la scoperta è stato il proprietario dell’allevamento ovino a cui non è rimasto altro da fare che recarsi dai carabinieri e denunciare l’accaduto. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire all’identità dei responsabili.