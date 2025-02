La civica amministrazione pubblica il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (Peba), avviando l’iter per la redazione di un piano per eliminare le stesse barriere e rendere la città più accessibile e sicura per tutti.

Si deve compilare un questionario anonimo, per rendere più chiare le esigenze della comunità in tema di accessibilità e sicurezza negli spazi pubblici.

La pubblica amministrazione del Sindaco Salvatore Pitrola: “”Il tuo contributo sarà fondamentale per la realizzazione di un piano che risponda concretamente alle esigenze di tutti i cittadini””.

Giovanni Blanda