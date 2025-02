Un paziente è stato denunciato dai carabinieri al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico per avere minacciato con un coltello il personale in servizio.

Il giovane di 24 anni ha iniziato ad inveire lamentandosi della qualità del cibo che gli è stato servito durante la degenza nel reparto di chirurgia d’urgenza.

Ha preso un coltello da cucina e ha minacciato i sanitari in servizio in quel momento nel reparto. Sono stati chiamati i carabinieri che hanno riportato la calma e denunciato per minacce il paziente.