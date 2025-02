Sciacca continua a crescere in termini di presenze turistiche, e i dati dell’imposta di soggiorno lo confermano. Nel 2024, il gettito complessivo ha superato 1.066.000 euro, registrando un incremento di oltre 110.000 euro rispetto al 2023. Oltre all’aumento generale, è particolarmente significativo il dato relativo all’ultimo trimestre dell’anno, che passa dai 80.387 euro del 2023 ai 127.994 euro del 2024, con un incremento di circa 60%. Questo risultato dimostra che Sciacca sta già vivendo un processo di destagionalizzazione, con un allungamento della stagione turistica anche nei periodi meno tradizionali.

È quanto rileva l’assessore al Turismo Francesco Dimino che così commenta questi dati: “Mentre altre località siciliane hanno registrato un calo di presenze nel 2024, Sciacca continua a crescere. È un segnale importante, che premia l’impegno e gli investimenti di tutte le strutture ricettive, dalle grandi agli alberghi diffusi, dai B&B alle case vacanze, che credono nella nostra città come destinazione turistica di qualità. Questo trend positivo è la dimostrazione che Sciacca ha un grande potenziale e può puntare su un turismo sempre più destagionalizzato.”

“Non possiamo però ignorare le difficoltà che abbiamo affrontato – aggiunge l’assessore Dimino –, in particolare la crisi idrica del mese di luglio. Un’emergenza che è stata superata grazie alla collaborazione tra istituzioni, privati e cittadini, ma che ci impone di pianificare con attenzione già da ora per evitare problemi in futuro. L’acqua è una risorsa fondamentale per il nostro turismo, e dobbiamo assicurarci che la città sia pronta ad accogliere sempre più visitatori in tutte le stagioni. Ora serve accelerare. Dobbiamo consolidare questo percorso con scelte che rendano Sciacca ancora più accogliente e competitiva, consapevoli che interventi già avviati sull’abbellimento e la vivibilità del centro storico, così come il miglioramento dell’accessibilità, rappresentano solo l’inizio di un cammino di crescita che deve proseguire con determinazione”.

“L’Amministrazione – conclude l’assessore al Turismo Francesco Dimino – continuerà a lavorare per creare le condizioni migliori affinché Sciacca diventi sempre più una meta di riferimento, sostenendo chi investe nel settore turistico e programmando interventi che migliorino la qualità dell’esperienza per visitatori e cittadini”.