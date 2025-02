Il Municipio di Naro è stato scelto per le riprese del documentario Rai sul compianto “”giudice ragazzino”” Rosario Livatino.

Notizia accolta con lusinghiera soddisfazione anche e soprattutto dal Sindaco Milco Dalacchi: “” Siamo estremamente felici di annunciare che il Municipio di Naro è stato scelto per ospitare le riprese del documentario “Rosario Livatino, La fede e la giustizia”, realizzato dalla RAI.

È un grande onore per il nostro Comune essere parte di questo importante progetto dedicato alla memoria del Giudice Livatino.

Come alcuni di voi ricorderanno, anche il primo film su Livatino del 1994 venne girato nel nostro Municipio, trasformandolo in un Tribunale.

Oggi, ancora una volta, Naro è protagonista in un’opera che racconta una storia di legalità e coraggio””.

Giovanni Blanda