Il Comune di Naro informa la popolazione che, a causa dei lavori di ristrutturazione presso la sede dell’Asp in Via Don Guanella, i servizi sanitari verranno temporaneamente trasferiti in Via Dante, presso l’ex scuola “”Riolo Specchi””.

I servizi interessati dallo spostamento sono:

Consultorio Familiare, Centro Vaccinazioni (Igiene e Profilassi) e Medicina di Base e Ambulatori

Le attività riprenderanno dal 19 febbraio, presso l’ex scuola “”Riolo Specchi””.

Il Sindaco Milco Dalacchi: “”Resta comunque attivo il presidio di guardia medica in via Don Guanella””.

Giovanni Blanda