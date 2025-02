E’ imminente la festa di San Valentino. Si legge in una nota diffusa: “”“”Noi di VGS Libri, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Naro e la Pro Loco, siamo entusiasti di annunciare un evento speciale dedicato al tema delle lettere d’amore, un’usanza che evoca sentimenti e passioni di epoche passate.

L’incontro avrà luogo giovedì 13 febbraio alle ore 17, presso l’aula consiliare di Naro. Sarà un’opportunità unica per immergersi nel mondo delle parole scritte, simbolo di affetto e di connessione tra le persone. Dopo i saluti del sindaco Milco Dalacchi e dell’assessore Erika Ferraro, la scrittrice Laura Licata dialogherà con il pubblico, condividendo le sue riflessioni e approfondendo il significato di queste missive romantiche. Le letture di alcune lettere, presenti nell’antologia “101 Lettere d’Amore”, saranno affidate all’archeologa Viviana Caparelli.

A moderare l’incontro ci sarà la nostra direttrice editoriale, Grazia Pecoraro, che guiderà la conversazione e interagirà con il pubblico, invitando tutti a partecipare attivamente.

Al termine dell’evento, sarà offerta una deliziosa degustazione di prodotti tipici a cura del Circolo Auser di Naro, per concludere la serata in modo conviviale e gustoso.

Non perdete l’occasione di celebrare l’amore attraverso le parole e il cibo! Vi aspettiamo numerosi per un pomeriggio all’insegna della cultura, dell’emozione e della buona compagnia””.

GIOVANNI BLANDA