Non è caduta dal balcone ma è morta in ospedale, la donna deceduta a Marsala, in via Guglielmo Oberdan, alla periferia della città. A causare il decesso, secondo quanto accertato dai carabinieri, sono state le botte ricevute. La Procura di Marsala ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti del figlio 51enne. L’uomo è accusato del reato di omicidio preterintenzionale. Il provvedimento è scaturito dalle risultanze delle indagini svolte dai militari dell’Arma, e coordinate dalla Procura di Marsala, dopo il decesso della donna, ricoverata da circa tre giorni presso l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala per un asserito avvelenamento da farmaci. La ricostruzione dei fatti ha consentito agli investigatori di scoprire che la donna sarebbe morta quale conseguenza delle gravi lesioni riportate a seguito delle percosse subite dal figlio nei giorni antecedenti dal ricovero. L’indagato è stato portato nel carcere di Trapani.

L’odierno provvedimento, terminato con la traduzione del 51enne presso il carcere di Trapani, sarà oggetto di convalida dal Gip del Tribunale di Marsala nei prossimi giorni.