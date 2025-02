Una violenza bestiale nei confronti di un bambino indifeso di appena quattro anni, giunto in ospedale con un braccio e una gamba fratturate. “E’ caduto dal letto” ha tentato di giustificarsi la mamma di fronte ai medici. Un’altra verità terribile è invece emersa nel corso delle indagini condotte dai carabinieri. Il responsabile dei maltrattamenti e delle lesioni sarebbe il compagno della donna, arrestato a Scicli, un paese del ragusano dove vive la coppia.

L’uomo, che sarebbe il papà biologico del bambino, tuttavia non lo ha mai riconosciuto pur vivendo insieme al piccolo e alla mamma che è originaria della provincia di Caltanissetta. Gli investigatori, che sulla vicenda mantengono uno stretto riserbo, hanno condotte indagini serrate negli ultimi venti giorni. La vicenda risale infatti al 4 febbraio scorso ma è stata resa nota solo dopo l’arresto del presunto responsabile delle violenze. Quando il piccolo è giunto nell’ospedale di Modica i medici si sono subito resi conto che quelle fratture e le lesioni riscontrate sul corpicino non erano compatibili con una semplice caduta dal letto, come sostenuto dalla mamma del bimbo.

I sanitari del 118 hanno così allertato le forze dell’ordine segnalando il caso ai Carabinieri della compagnia di Modica che hanno immediatamente avviato le indagini. Dopo una rapida attività investigativa, i militari sono riusciti a raccogliere elementi sufficienti per arrestare il padre del bambino, mettendo così fine a questi episodi di violenza domestica. L’uomo dovrà adesso rispondere di maltrattamenti e delle lesioni causate al bimbo. Intanto il piccolo, dopo essere stato operato nel reparto di Ortopedia, è stato adesso affidato alle cure dei sanitari del reparto di pediatria ed è sotto osservazione medica.