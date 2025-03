Silvio Benedetto e Silvia Lotti da anni conducono un’intensa e continuativa attività culturale in Italia e all’estero.

In questi ultimi anni stanno privilegiando la Sicilia e, nel vasto programma dei loro incontri che toccano teatro, pittura, problemi sociali, letteratura, non sono mancati appuntamenti dedicati alle giornate internazionali.

In prossimità della Festa della Donna, i Silvi commentano:

“Nella consapevolezza che la lotta per i nostri ideali, per i cambiamenti, per i diritti in ogni campo non deve limitarsi a un solo giorno, tuttavia non ci siamo sottratti a una distensiva giornata festiva.

Avendo cura però di evitare ogni slogan e retorica abusati, abbiamo preferito ancora una volta ricordare la validità di alcune donne (tra tante) in diversi àmbiti.

Eccoci dunque, come ogni sabato, al Minerva di Campobello di Licata (Agrigento): vi aspettiamo al solito appuntamento delle ore 18 anche questo sabato 8 marzo 2025.”.