Impegno di spesa sul riaddebito determinato dal Comune di Campobello di Licata. Convenzione locale del Consorzio “”Coripet””, accordo ponte Anci e Coripet vigente, per conferimento e ritiro dei contenitori in Pet per liquidi provenienti da frazioni imballaggi in plastica. La somma impegnata è di euro 1.676,40. L’atto è depositato presso gli uffici del sindaco, segreteria comunale e servizi interessati. Il provvedimento è dirigenziale,

Giovanni Blanda