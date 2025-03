“Rinunciamo al gettone di presenza per tutto il mandato e lo destiniamo alla scuola media”. Cosi i consiglieri comunali di minoranza del Comune di Racalmuto Giusy Petrotto, Giovanni Campanella e Paolino Mattina i quali hanno deciso di voler destinare il gettone di presenza del primo anno del mandato all’acquisto di materiale sportivo per la palestra del plesso “Pietro D’Asaro”.

“È una piccola goccia, un gesto a conferma dell’intento politico che si vuole mettere in pratica; politica di passione, di servizio, di dono alla cittadinanza di qualcosa che può essere fruito da molti – dicono i tre consiglieri – Ecco perché la Scuola, luogo comune a tutti, luogo di formazione e incontro dove la politica non deve avere colori e interessi, bensì intenzioni positive e propositive”, hanno concluso Petrotto, Mattina e Campanella .