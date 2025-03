“Primavera narese – Sagra del Mandorlo in Fiore” , a Naro, lunedì 17 marzo, 48ma edizione.

In Piazza Roma, alle ore 9,30, raduno delle scuole di Naro, Camastra e Canicattì. Esibizione dei gruppi internazionali della Colombia, Polonia e Malesia. A seguire, alle 11, sfilata nel Viale Umberto e Via Vittorio Emanuele, con piccole performance lungo il percorso di Piazza Garibaldi.

Alle 12, presentazione delle “”Miss Primavera”” ed esibizione dei gruppi scolastici, scuola di canto “Arcadia” “” e scuola di ballo “Ladies Fitness”. In chiusura, premiazione di “”Miss Primavera 2025″. Organizzazione del Comune di Naro

Giovanni Blanda