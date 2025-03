L’installazione illegittima di un impianto di videosorveglianza, l’omessa sorveglianza sanitaria e l’omessa formazione sui rischi dei due lavoratori presenti. E’ quanto hanno rilevato gli ispettori del Contingente Inl Sicilia in servizio ad Agrigento. Sono state elevate ammende per 5.900 euro. In un esercizio commerciale sono state accertate la mancata redazione del Dvr (documento di valutazione dei rischi), la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile, l’omessa sorveglianza sanitaria, la mancata formazione e informazione sui rischi dei due lavoratori presenti. Gli ispettori hanno elevato un provvedimento di sospensione dell’attivita’ imprenditoriale per gravi motivi di salute e sicurezza, per un importo di 5.500 euro, ed hanno adottato i dovuti provvedimenti di prescrizione in materia di salute e sicurezza. Nel locale, inoltre, e’ stata rilevata la presenza di un impianto di videosorveglianza illegittimamente installato, per cui e’ stato adottato un provvedimento di prescrizione obbligatoria volto alla rimozione dello stesso. Le ammende elevate ammontano a oltre 12.000 euro.