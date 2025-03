Si è svolto sabato 15 marzo, presso l’Aula Consiliare del Comune di Licata, un importante incontro tra numerosi pescatori locali e Legacoop Sicilia. L’evento è stato aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Licata, Avv. Balsamo, e dell’Assessore Sitibondo.

Hanno partecipato al confronto Filippo Parrino, Vicepresidente nazionale di Legacoop Agroalimentare e Pesca, Domenico Pistone, Responsabile regionale di Legacoop Sicilia Agroalimentare e Pesca, e Luca Meli, Presidente della Società Cooperativa Click Fish.

Domenico Pistone ha sottolineato come l’incontro abbia rappresentato un’importante occasione per ribadire il ruolo strategico della marineria licatese e affrontare le criticità che colpiscono il settore ittico, aggravate dai Regolamenti Europei e dai cambiamenti climatici. In questo contesto, la cooperazione può offrire soluzioni efficaci alle problematiche attuali e valorizzare le singole realtà del territorio.

Filippo Parrino ha evidenziato la necessità di riconoscere i pescatori come una risorsa fondamentale, custodi del nostro mare. “Come Legacoop – ha dichiarato – siamo pronti a sostenere tutte le iniziative che possano rafforzare la marineria licatese, promuovendo il modello cooperativo come strumento di sviluppo sostenibile e solidale”. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto costruttivo per individuare strategie condivise a tutela del settore ittico e della comunità di pescatori di Licata. Nel corso dell’incontro, inoltre, ha sottolineato Parrino si è discusso della necessità di introdurre misure che tutelino maggiormente la pesca artigianale e del provvedimento che prevede misure di compensazione a seguito dell’esondazione del fiume Salso , su cui visti i danni incendi subiti ,proprio, dalla marineria Licatese ci saremmo aspettati maggiori risorse.