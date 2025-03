Tutti amano Monopoly: una regola che, con l’avvento del digitale, è rimasta immutata. Il successo di Monopoly Go, videogioco mobile free-to-play lanciato nell’aprile 2023, ne è la dimostrazione più evidente. Si parla di un gioco che è riuscito a generare ricavi straordinari, raggiungendo la cifra record di 2 miliardi di dollari. Questo numero non rappresenta solo un mero traguardo finanziario, ma anche un chiaro indicatore dell’elevato livello di coinvolgimento che l’app ha saputo suscitare in un pubblico globale.

Il successo di Monopoly Go è totale

Il gioco è stato sviluppato da Scopely, una società che ha saputo trasformare un marchio iconico in un’esperienza mobile accessibile e moderna. Monopoly Go è stato scaricato complessivamente 150 milioni di volte su smartphone e tablet, un risultato notevole che lo colloca tra i titoli più scaricati del 2023. Con un numero di giocatori attivi giornalieri compreso tra 8 e 10 milioni, il videogame ha consolidato la propria posizione nel settore del mobile gaming, dimostrando una capacità unica di trattenere gli utenti, stimolando fra l’altro un’interazione continua tra i fan.

Le meccaniche intuitive di Monopoly Go si ispirano al tradizionale gioco da tavolo, come avviene per molti passatempi legati a questo marchio iconico. Basti ad esempio pensare a Monopoly Live, un famoso game show online al quale è possibile giocare grazie alle piattaforme di gambling più note. Allo stesso tempo, però, in Monopoly Go tali meccaniche sono state rivisitate per renderle compatibili con il mobile e i sistemi operativi iOS e Android. Il gioco concede la possibilità di competere con gli altri utenti per acquisire, scambiare e monopolizzare le classiche proprietà immobiliari, mantenendo intatta l’identità storica del brand. Il tutto arricchito da una grafica più moderna e dinamica.

Monopoly Go: ecco cosa ha fatto la differenza

Uno degli aspetti centrali del successo di Monopoly Go è stato il sistema di monetizzazione messo in atto da Scopely. Il gioco sfrutta infatti le microtransazioni, che consentono ai giocatori di personalizzare la propria esperienza o di accedere a funzionalità aggiuntive, pagando una certa cifra. Questo modello si è rivelato particolarmente efficace, ed è stato fondamentale per raggiungere una quota di 2 miliardi di dollari di ricavi. La capacità di spingere le microtransazioni, senza compromettere l’accessibilità generale del gioco, è una delle ragioni per cui Monopoly Go è riuscito a spingersi verso una cifra così alta.

Il coinvolgimento sociale rappresenta un altro elemento determinante per il successo di Monopoly Go. All’interno del gioco sono state inviate oltre 150 milioni di richieste di amicizia, un dato che evidenzia il forte senso di comunità e interazione tra i giocatori. Le dinamiche sociali non solo attraggono nuovi utenti, ma incentivano anche una partecipazione più attiva, rafforzando il legame tra i player e il prodotto (fidelizzazione). Inoltre, il numero di volte in cui i giocatori hanno “passato dal via” ha superato i 40 miliardi: un altro dato impressionante.

Javier Ferreira, co-CEO di Scopely, si è detto entusiasta dei numeri collezionati da Monopoly Go, sottolineando anche un altro fattore: l’importanza della pianificazione accurata non solo del gioco, ma anche delle tempistiche inerenti al lancio sul mercato.