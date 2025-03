Con ordinanza sindacale, il Comune ha istituito, in via temporanea, il senso unico di marcia nella via 28 Ottobre (perpendicolare alla via Guglielmo Marconi), con accesso e direzione di marcia da via Marconi a via Tripoli, sino al 30 giugno. L’Ufficio tecnico comunale è incaricato ad apporre i relativi segnali stradali, mentre le Forze dell’ordine ad eseguire il provvedimento comunale.

Giovanni Blanda