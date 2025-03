Sabato 23 marzo 2025, le strade del suggestivo borgo di Naro si animeranno con la “Equality Walk”, una camminata di 6 km all’insegna dell’inclusione e della lotta contro ogni forma di discriminazione. L’evento, parte della XXI Settimana di Azione contro il Razzismo (17-23 marzo 2025), rappresenta il momento culminante del progetto “Digital Sport: Connessi Oltre le Frontiere”, promosso dall’A.S.D. Pro Sport Ravanusa A.P.S. in collaborazione con ACSI Comitato Regionale Sicilia e Cooperativa Estìa.

La Equality Walk partirà da Piazza Padre Favara, riunendo cittadini, studenti, atleti e rappresentanti di comunità migranti in un cammino simbolico attraverso le vie storiche di Naro. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore dell’inclusione sociale e dimostrare che, proprio come nello sport e nella vita, camminare insieme supera ogni barriera.

Un Percorso di Valori e Comunità

Il percorso si snoderà tra i luoghi più caratteristici della cittadina, offrendo non solo un’esperienza di partecipazione attiva ma anche un’opportunità per riscoprire la bellezza del territorio in un contesto di condivisione e dialogo interculturale. La camminata sarà aperta a tutti, con la possibilità di indossare magliette e gadget tematici per dare ancora più visibilità al messaggio dell’iniziativa.

La Equality Walk non è solo una camminata, ma un forte messaggio di unità e cambiamento. Attraverso il linguaggio universale dello sport e del movimento, si vuole costruire una comunità più inclusiva, dove le differenze siano un valore aggiunto e non un ostacolo.